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      Українських школярів можуть навчати протистояти російській пропаганді

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      Загороднюк хоче, щоб школярів навчали протистояти інформаційним атакам / фото: Міноборони

      Міністр оборони України Андрій Загороднюк переконаний, що вміння протистояти інформаційним атакам потрібно навчати змалку – таке вміння навіть може викладатися у школах. За його словами, школярів потрібно навчати, як відрізнити правду від неправди.

      Нині такий досвід є у Бельгії, де школярі навчаються орієнтуватися в інформаційному просторі, підкреслив Андрій Загороднюк на Міжнародному безпековому форумі у Галіфаксі. Про це повідомляє Міністерство оборони.

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      Міністр наголосив, що сьогодні Україна є країною, яка не лише протистоїть збройній агресії, а фактично стала й "полем битви” і постійно відбиває атаки – як в інформаційному, так і в кібернетичному просторі.

      "Ми постійно вчимося, багато чого знаємо і розуміємо. Ми вже навчилися відбивати такі атаки, але простір постійно розвивається, спонукаючи нас діяти набагато активніше", – підкреслив міністр.

      За його словами, багато країн нині інвестують в інформаційну безпеку, але ніколи не можна діяти швидше ніж, ті, хто цілеспрямовано розробляє нові форми ведення інформаційних і кібернетичних війн.

      Тому єдиним можливим фактором спротиву є загальні зусилля країн, а також людей, які в них проживають, протистояти таким викликам,
      – сказав очільник оборонного відомства.

      На думку міністра, це має викладатися у школах, аби змалечку навчати населення, як відрізняти правду від неправди, як перевіряти інформацію і дотримуватися "цифрової гігієни".

      Участь Загороднюка у безпековому форумі: дивіться фото

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Кібербезпека Міністерство оборони України Андрій Загороднюк Російська пропаганда Освіта Освіта Освіта в Україні
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