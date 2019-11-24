Украинских школьников могут обучать противостоять российской пропаганде

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк убежден, что умению противостоять информационным атакам нужно учить с детства – такое умение даже может преподаваться в школах. По его словам, школьников нужно учить, как отличить правду от неправды.

Сейчас такой опыт есть в Бельгии, где школьники учатся ориентироваться в информационном пространстве, подчеркнул Андрей Загороднюк на Международном форуме по безопасности в Галифаксе. Об этом сообщает Министерство обороны.

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Министр подчеркнул, что сегодня Украина является страной, которая не только противостоит вооруженной агрессии, а фактически стала "полем битвы” и постоянно отражает атаки – как в информационном, так и в кибернетическом пространстве.

"Мы постоянно учимся, многое знаем и понимаем. Мы уже научились отбивать такие атаки, но пространство постоянно развивается, побуждая нас действовать гораздо активнее", – подчеркнул министр.

По его словам, многие страны сейчас инвестируют в информационную безопасность, но никогда нельзя действовать быстрее чем, те, кто целенаправленно разрабатывает новые формы ведения информационных и кибернетических войн.

Поэтому единственным возможным фактором сопротивления есть общие усилия стран, а также людей, которые в них проживают, противостоять таким вызовам,

– сказал глава оборонного ведомства.

По мнению министра, это должно преподаваться в школах, чтобы с детства учить население, как отличать правду от лжи, как проверять информацию и соблюдать "цифровую гигиену".

Участие Загороднюка в форуме по безопасности: смотрите фото