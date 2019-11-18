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      Відсилатимуть у Львів на перевиховання: у Росії вигадали нову лякалку для мешканців Донбасу

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      Представник Росії у ТКГ Гризлов підхопив маразм Скабєєвої про депортацію мешканців Донбасу / kommersant.ru

      Російські ЗМІ почали масово тиражувати заяву пропагандистки Ольги Скабєєвої про "таємний план РНБО щодо реінтеграції Донбасу". За словами пропагандистки, одразу після повернення українського контролю за окупованими територіями їх мешканців для "перевиховання і примусової українізації" депортуватимуть до Львова.

      Російська пропаганда не була б російською пропагандою, якщо б маячню "авторитетної журналістки" не підхопили політики. Так, представник Росії у ТКГ в Мінську Борис Гризлов почав закликати українську владу утриматися від "жахливого сценарію", про який буцімто повідомили українські ЗМІ (насправді вони писали лише про новий фейл Скабєєвої). Слова Гризлова процитувало видання "ТАСС".

      До слова: Новий етап гібридної війни: Росія на Донбасі готує нове покоління, що ненавидітиме Україну

      Він заявив, що "інформація" про примусову депортацію мешканців нині окупованого Донбасу носить виключно провокативний характер та лежить за межами мирного врегулювання розв'язаної Росією війни.

      Гризлов також наголосив, що схожа позиція не відповідає дотриманню Мінських домовленостей і може бути вкрай негативно сприйнятою мешканцями окупованої його країною території України.

      Хотів би закликати Київ утриматися від можливих заяв і дій, що мають провокаційний характер. Такі заяви і дії можуть поставити під питання відповідальність і дієздатність київських політиків,
      – заявив Гризлов.

      У чому полягає чергова маячня Скабєєвої і хто ще її підтримав?

      Російська пропагандистка Ольга Скабєєва заявила, що згідно з реінтеграційним планом РНБО, мешканців нині окупованих територій Донбасу депортовуватимуть до Львова на "перевиховання від бандерівців". Для тих, хто не говорить українською, реінтеграційний план ще простіший – "чемодан, вокзал, Росія".

      Старечий маразм Скабєєвої підхопив і ватажок донецьких бойовиків Денис Пушилін. Той заявив, що київська влада вже давно живе мріями позбутися "народу Донбасу".

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини Росії Новини України Війна на Донбасі Реінтеграція Донбасу Новини політики Російська пропаганда Окуповані території
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