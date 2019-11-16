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      Новий етап гібридної війни: Росія на Донбасі готує нове покоління, що ненавидітиме Україну

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      На окупованих територіях Донбасу Росія проводить тотальну пропагандистську політизацію молоді / Соцмережі

      Під час моніторингу ситуації на окупованих територіях Донбасу представники Східної правозахисної групи з'ясували, що за фінансової підтримки Росії тут відбувається тотальна політизація молоді. Зокрема, молодим людям з окупованих території Донецької та Луганської областей насаджують ідеї "русского мира".

      Східна правозахисна група у своєму фейсбуці називає це новим етапом гібридної війни проти України. Як підкреслююсь правозахисники, Росія цілеспрямовано готує нове покоління, яке буде ненавидіти Україну. У підсумку молоді люди з окупованих територій Донбасу стануть тут головними провідниками ідей сепаратизму та політики РФ. 

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      За даними правозахисників, на реалізацію такого проєкту Кремль витрачає десятки мільйонів доларів. Сама ж ця пропагандистка політизація молодих людей є тісно пов'язаною з процесами мілітаризації, а саме з так званими військово-патріотичними рухами та відповідними навчаннями дітей на окупованій частині Донбасу.

      У ролику, який створили та опублікували правозахисники, можна побачити, що на окупованій частині Луганщини місцеві посіпаки Кремля створили так званий "молодіжний парламент". Вибори до нього пройшли у квітні, а голосувати можна було у всіх закладах вищої освіти краю.

      Що цікаво, на цих псевдовиборах були присутніми лише спостерігачі від Росії. Крім того, у передвиборчій кампанії так званих кандидатів можна було помітити прокремлівську риторику – зокрема, вони сприятимуть об’єднанню з Росією.

      Ми луганці, ми були тут, коли ваша армія знищувала наше місто. Приїжджайте, ми покажемо вам могили мирних жителів, які були вбиті від рук військових формувань України. Справжні герої рідного краю – це ті, хто залишився в місті та став на його захист. Луганськ – місто-герой, а ви – зрадники. Але ви приїжджайте, ми вас зустрінемо,
      – заявляють у своїх промовах молоді луганські "політики".

      Таким чином, Східна правозахисна група закликає українську владу припинити ці процеси, інакше через 10 – 15 років ці молоді люди боротимуться за нові території для Росії.

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      "Ті, хто будуть розпалювати цей вогонь, вже проходять підготовку в політичних школах РФ, саме вони будуть віддавати накази військовим формуванням з числа підлітків, які зараз проходять підготовку у військових таборах "ЛНР" і "ДНР", – підсумовують правозахисники.

       

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Україна – Росія Новини України Новини політики Новини Росії Російська пропаганда Війна на Донбасі
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