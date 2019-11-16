Новий етап гібридної війни: Росія на Донбасі готує нове покоління, що ненавидітиме Україну

Під час моніторингу ситуації на окупованих територіях Донбасу представники Східної правозахисної групи з'ясували, що за фінансової підтримки Росії тут відбувається тотальна політизація молоді. Зокрема, молодим людям з окупованих території Донецької та Луганської областей насаджують ідеї "русского мира".

Східна правозахисна група у своєму фейсбуці називає це новим етапом гібридної війни проти України. Як підкреслююсь правозахисники, Росія цілеспрямовано готує нове покоління, яке буде ненавидіти Україну. У підсумку молоді люди з окупованих територій Донбасу стануть тут головними провідниками ідей сепаратизму та політики РФ.

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За даними правозахисників, на реалізацію такого проєкту Кремль витрачає десятки мільйонів доларів. Сама ж ця пропагандистка політизація молодих людей є тісно пов'язаною з процесами мілітаризації, а саме з так званими військово-патріотичними рухами та відповідними навчаннями дітей на окупованій частині Донбасу.

У ролику, який створили та опублікували правозахисники, можна побачити, що на окупованій частині Луганщини місцеві посіпаки Кремля створили так званий "молодіжний парламент". Вибори до нього пройшли у квітні, а голосувати можна було у всіх закладах вищої освіти краю.

Що цікаво, на цих псевдовиборах були присутніми лише спостерігачі від Росії. Крім того, у передвиборчій кампанії так званих кандидатів можна було помітити прокремлівську риторику – зокрема, вони сприятимуть об’єднанню з Росією.

Ми луганці, ми були тут, коли ваша армія знищувала наше місто. Приїжджайте, ми покажемо вам могили мирних жителів, які були вбиті від рук військових формувань України. Справжні герої рідного краю – це ті, хто залишився в місті та став на його захист. Луганськ – місто-герой, а ви – зрадники. Але ви приїжджайте, ми вас зустрінемо,

– заявляють у своїх промовах молоді луганські "політики".

Таким чином, Східна правозахисна група закликає українську владу припинити ці процеси, інакше через 10 – 15 років ці молоді люди боротимуться за нові території для Росії.

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"Ті, хто будуть розпалювати цей вогонь, вже проходять підготовку в політичних школах РФ, саме вони будуть віддавати накази військовим формуванням з числа підлітків, які зараз проходять підготовку у військових таборах "ЛНР" і "ДНР", – підсумовують правозахисники.