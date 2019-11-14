В Криму встановили бюст з автоматом на подвір'ї школи: фото

В окупованому Сімферополі на території середньої школи №26, яка носить ім'я Михайла Калашникова, встановили бюст конструктора з автоматом в руках. Відкривав бюст батько одного з лідерів місцевої окупаційної влади.

Відкриття бюсту приурочили до 100-річчя з дня народження конструктора автомата, який є відомим у Росії.

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На відкритті скульптури побував Валерій Аксьонов – батько Сергія Аксьонова, який є головою окупованого Криму.

Автором бюсту є Салават Щербаков, який спроєктував багато скульптур на історичну та патріотичну тематику в Росії. Зокрема, саме Щербаков вигадав концепцію пам'ятника "ввічливим людям" в центрі Сімферополя.

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Як Росія анексувала український Крим?Росія почала захоплювати півострів 20 лютого 2014 року. У цей час в Україні тривав Євромайдан, проте Віктор Янукович ще залишався офіційним президентом. У кінці лютого Росія почала перекидати на територію Криму своїх військових у формі без розпізнавальних знаків. Це було просто, адже на півострові базувалися війська Чорноморського флоту Росії. Паралельно з’явилося угруповання з російських "казаків". Вони діяли під прикриттям "самооборони Криму".



Вже 16 березня у Криму Росія провела так званий референдум про приєднання півострова до РФ. Сам референдум був незаконним, а результати сфальсифіковані. Референдум не визнали ні Україна, ні цивілізований світ. Проте саме цей "референдум" послугував Кремлю підставою для незаконного "приєднання" півострова до Росії.