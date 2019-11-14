В Крыму установили бюст с автоматом во дворе школы: фото

В оккупированном Симферополе на территории средней школы №26, которая носит имя Михаила Калашникова, установили бюст конструктора с автоматом в руках. Открывал бюст отец одного из лидеров местной оккупационной власти.

Открытие бюста приурочили к 100-летию со дня рождения конструктора автомата, который является известным в России.

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На открытии скульптуры побывал Валерий Аксенов – отец Сергея Аксенова, который является главой оккупированного Крыма.

Автором бюста является Салават Щербаков, который спроектировал много скульптур на историческую и патриотическую тематику в России. В частности, именно Щербаков придумал концепцию памятника "вежливым людям" в центре Симферополя.

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Как Россия аннексировала украинский Крым? Россия начала захватывать полуостров 20 февраля 2014 года. В то время в Украине продолжался Евромайдан, однако Виктор Янукович еще оставался официальным президентом. В конце февраля Россия начала перебрасывать на территорию Крыма своих военных в форме без опознавательных знаков. Это было просто, так как на полуострове базировались войска Черноморского флота России. Параллельно появилась группировка из российских "казаков". Они действовали под прикрытием "самообороны Крыма".



Уже 16 марта в Крыму Россия провела так называемый референдум о присоединении полуострова к РФ. Сам референдум был незаконным, а результаты сфальсифицированными. Референдум не признали ни Украина, ни цивилизованный мир. Однако именно этот "референдум" послужил Кремлю основанием для незаконного "присоединения" полуострова к России.