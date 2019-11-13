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      В ООН рассмотрят проект новой крымской резолюции: детали

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      Генассамблея ООН рассмотрит крымскую резолюцию о защите прав человека
      Генассамблея ООН рассмотрит крымскую резолюцию о защите прав человека / Getty Images

      Генеральная ассамблея ООН рассмотрит проект обновленной крымской резолюции. Целью документа является защита прав человека в оккупированном Крыму.

      Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН 14 ноября рассмотрит проект резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь", говорится в твиттере Постоянного представительства Украины при ООН.

      Читайте также: До конца года в ООН могут принять две резолюции по Крыму

      По словам дипломатов, резолюция разработала Украины.

      Ее разработчиком является украинская сторона. Сейчас есть около 40 государств в кругу соавторов. Резолюция имеет целью защиту прав человека в Крыму, временно оккупированном Российской Федерацией,
      – сообщили в представительстве УНН.

      Обратите внимание! К концу 2019 года Генеральная ассамблея ООН рассмотрит еще одну резолюцию относительно аннексии Крыма Россией – о милитаризации оккупированного полуострова.

      О российских войсках на полуострове

      Сейчас в оккупированном Крыму находится:
      • 31 тысяча 500 российских военнослужащих;
      • 40 танков;
      • 583 единицы бронированной техники;
      • 162 единицы тяжелых артиллерийских установок;
      • 122 боевых самолета;
      • 62 вертолета;
      • 12 систем залпового огня;
      • 34 военных корабля;
      • 7 подводных лодок.

      Перед оккупацией на территории полуострова не было ни одного российского танка и ни одной системы залпового огня. По всем параметрам военные мощности России значительно возросли.

       
      крим росія військова техніка військовослужбовці
      Военное присутствие России в Крыму / твиттер Постоянного представительства Украины при ООН
      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Крымские татары Аннексия Крыма Новости Крыма ООН Генассамблея ООН
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