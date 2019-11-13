В ООН рассмотрят проект новой крымской резолюции: детали

Генеральная ассамблея ООН рассмотрит проект обновленной крымской резолюции. Целью документа является защита прав человека в оккупированном Крыму.

Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН 14 ноября рассмотрит проект резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь", говорится в твиттере Постоянного представительства Украины при ООН.

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По словам дипломатов, резолюция разработала Украины.

Ее разработчиком является украинская сторона. Сейчас есть около 40 государств в кругу соавторов. Резолюция имеет целью защиту прав человека в Крыму, временно оккупированном Российской Федерацией,

– сообщили в представительстве УНН.

#Анонс



У четвер, 14 листопада, за ініціативи України Третій комітет Генеральної Асамблеї #ООН розгляне проект резолюції «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці #Крим та місті Севастополь, #Україна». pic.twitter.com/uxPld8FrNc — UKR Mission to UN (@UKRinUN) November 13, 2019

Обратите внимание! К концу 2019 года Генеральная ассамблея ООН рассмотрит еще одну резолюцию относительно аннексии Крыма Россией – о милитаризации оккупированного полуострова.

О российских войсках на полуострове

Сейчас в оккупированном Крыму находится:

• 31 тысяча 500 российских военнослужащих;

• 40 танков;

• 583 единицы бронированной техники;

• 162 единицы тяжелых артиллерийских установок;

• 122 боевых самолета;

• 62 вертолета;

• 12 систем залпового огня;

• 34 военных корабля;

• 7 подводных лодок.

Перед оккупацией на территории полуострова не было ни одного российского танка и ни одной системы залпового огня. По всем параметрам военные мощности России значительно возросли.