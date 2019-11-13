В ООН рассмотрят проект новой крымской резолюции: детали
Генеральная ассамблея ООН рассмотрит проект обновленной крымской резолюции. Целью документа является защита прав человека в оккупированном Крыму.
Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН 14 ноября рассмотрит проект резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь", говорится в твиттере Постоянного представительства Украины при ООН.
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По словам дипломатов, резолюция разработала Украины.
Ее разработчиком является украинская сторона. Сейчас есть около 40 государств в кругу соавторов. Резолюция имеет целью защиту прав человека в Крыму, временно оккупированном Российской Федерацией,
– сообщили в представительстве УНН.
Обратите внимание! К концу 2019 года Генеральная ассамблея ООН рассмотрит еще одну резолюцию относительно аннексии Крыма Россией – о милитаризации оккупированного полуострова.
О российских войсках на полуострове
Сейчас в оккупированном Крыму находится:
• 31 тысяча 500 российских военнослужащих;
• 40 танков;
• 583 единицы бронированной техники;
• 162 единицы тяжелых артиллерийских установок;
• 122 боевых самолета;
• 62 вертолета;
• 12 систем залпового огня;
• 34 военных корабля;
• 7 подводных лодок.
Перед оккупацией на территории полуострова не было ни одного российского танка и ни одной системы залпового огня. По всем параметрам военные мощности России значительно возросли.
Военное присутствие России в Крыму / твиттер Постоянного представительства Украины при ООН