В ООН розглянуть проєкт нової кримської резолюції: деталі

Генеральна асамблея ООН розгляне проєкт оновленої кримської резолюції. Метою документа є захист прав людини в окупованому Криму.

Третій комітет Генеральної асамблеї ООН 14 листопада розгляне проєкт резолюції "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь", йдеться у твіттері Постійного представництва України при ООН.

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За словами дипломатів, резолюцію розробила Україна.

Її розробником є українська сторона. Зараз маємо близько 40 держав у колі співавторів. Резолюція має на меті захист прав людини в Криму, тимчасово окупованому Російською Федерацією,

– повідомили в представництві УНН.

#Анонс



У четвер, 14 листопада, за ініціативи України Третій комітет Генеральної Асамблеї #ООН розгляне проект резолюції «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці #Крим та місті Севастополь, #Україна». pic.twitter.com/uxPld8FrNc — UKR Mission to UN (@UKRinUN) November 13, 2019

Зверніть увагу! До кінця 2019 року Генеральна асамблея ООН розгляне ще одну резолюцію щодо анексії Криму Росією – про мілітаризацію окупованого півострова.

Про російські війська на півострові

Наразі в окупованому Криму перебуває:

• 31 тисяча 500 російських військовослужбовців;

• 40 танків;

• 583 одиниці броньованої техніки;

• 162 одиниці важких артилерійських установок;

• 122 бойові літаки;

• 62 гелікоптери;

• 12 систем залпового вогню;

• 34 військові кораблі;

• 7 підводних човнів.

Перед окупацією на території півострова не було жодного російського танка та жодної системи залпового вогню. За всіма параметрами військові потужності Росії значно зросли.