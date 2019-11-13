В ООН розглянуть проєкт нової кримської резолюції: деталі
Генеральна асамблея ООН розгляне проєкт оновленої кримської резолюції. Метою документа є захист прав людини в окупованому Криму.
Третій комітет Генеральної асамблеї ООН 14 листопада розгляне проєкт резолюції "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь", йдеться у твіттері Постійного представництва України при ООН.
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За словами дипломатів, резолюцію розробила Україна.
Її розробником є українська сторона. Зараз маємо близько 40 держав у колі співавторів. Резолюція має на меті захист прав людини в Криму, тимчасово окупованому Російською Федерацією,
– повідомили в представництві УНН.
Зверніть увагу! До кінця 2019 року Генеральна асамблея ООН розгляне ще одну резолюцію щодо анексії Криму Росією – про мілітаризацію окупованого півострова.
Про російські війська на півострові
Військова присутність Росії в Криму / твіттер Постійного представництва України при ООН