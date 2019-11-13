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      В ООН розглянуть проєкт нової кримської резолюції: деталі

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      Генасамблея ООН розгяне кримську резолюцію про захист прав людини
      Генасамблея ООН розгяне кримську резолюцію про захист прав людини / Getty Images

      Генеральна асамблея ООН розгляне проєкт оновленої кримської резолюції. Метою документа є захист прав людини в окупованому Криму.

      Третій комітет Генеральної асамблеї ООН 14 листопада розгляне проєкт резолюції "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь", йдеться у твіттері Постійного представництва України при ООН.

      Читайте також: До кінця року в ООН можуть ухвалити дві резолюції по Криму

      За словами дипломатів, резолюцію розробила Україна.

      Її розробником є українська сторона. Зараз маємо близько 40 держав у колі співавторів. Резолюція має на меті захист прав людини в Криму, тимчасово окупованому Російською Федерацією,
      – повідомили в представництві УНН.

      Зверніть увагу! До кінця 2019 року Генеральна асамблея ООН розгляне ще одну резолюцію щодо анексії Криму Росією – про мілітаризацію окупованого півострова.

      Про російські війська на півострові

      Наразі в окупованому Криму перебуває:
      31 тисяча 500 російських військовослужбовців;
      40 танків;
      583 одиниці броньованої техніки;
      162 одиниці важких артилерійських установок;
      122 бойові літаки;
      62 гелікоптери;
      12 систем залпового вогню;
      34 військові кораблі;
      7 підводних човнів.
       
      Перед окупацією на території півострова не було жодного російського танка та жодної системи залпового вогню. За всіма параметрами військові потужності Росії значно зросли.
       
      крим росія військова техніка військовослужбовці
      Військова присутність Росії в Криму / твіттер Постійного представництва України при ООН
       
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      Теги: Новини України Новини політики Новини Криму Анексія Криму Кримські татари Генасамблея ООН ООН
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