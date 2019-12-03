Более 600 закрыто: сколько украинских школ осталось в Крыму

После оккупации Крыма количество учеников, обучающихся на украинском языке на полуострове сократилось в 150 раз. В 2013 году в Крыму было 660 школ.

Об образовательных изменениях от оккупационных властей рассказал представитель Постоянного представительства Украины при Отделении ООН в Женеве, пишет Укринформ

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Для оказания помощи детям, права которых нарушаются в АР Крым и Севастополе, Украиной созданы все условия для изучения украинского языка, литературы и истории дистанционно с помощью информационных технологий,

– рассказал украинский дипломат.

По его информации, количество украинских школ в Крыму, после оккупации сократилось на 87%. Также в 150 раз уменьшилось количество учащихся, обучающихся на украинском на полуострове.

До оккупации в Крыму и Севастополе функционировало 660 школ. Все дети изучали украинский язык, почти 13 тысяч учились на этом языке, более 2 тысяч – на крымскотатарском языке,

– рассказал дипломат.

На форум прибыл коллаборационист Руслан Бальбек, которого избрали в Госдуму России от оккупированного Крыма. Украина заявила о нелегитимности участия представителей оккупационной власти Крыма на таких форумах.

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А сколько всего в Украине школ?