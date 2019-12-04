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      У Крим повернеться українське радіомовлення

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      У 2020 році Нацрада покриє українським радіомовленням 80% Криму / day.kyiv.ua

      Нацрада з питань радіомовлення і телебачення планує у 2020 році покрити 80% окупованого Криму українським радіомовленням. Для цього буде збільшено кількість радіостанцій на середніх хвилях.

      До цього кроку Україна перейде вже у 2020 році, розповів під час брифінгу Нацради з питань телебачення і радіомовлення її член Сергій Костинський.

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      Ми розглядаємо варіанти для мовлення з Луча або Чаплинки. Є усі можливості для цього. Таким чином хочемо повернути мовлення українського радіо, яке зникло цього року,
      – підкреслив Костинський.

      Він підкреслив, що Нацрада має намір забезпечити у 2020 році охоплення українським радіо понад 1,6 мільйона кримчан. До того ж, сигналом не однієї, а кількох радіостанцій.

      "Збільшуючи кількість інформаційних радіостанцій у середньохвильовому діапазоні, ми забезпечимо привабливість цього діапазону, ефективність його слухання в Криму", – пояснив член Нацради.

      Що відомо про українське радіомовлення у Криму?Влітку 2019 року Росія почала глушити сигнал українських радіостанцій на окупованому півострові. Пізніше у Криму повністю зник сигнал українського радіо через фінансові труднощі.

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      сьогодні
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Новини Криму Анексія Криму Медіа Новини Росії
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