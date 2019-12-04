В Крым вернется украинское радиовещание

Нацсовет по вопросам радиовещания и телевидения планирует в 2020 году покрыть 80% оккупированного Крыма украинским радиовещанием. Для этого будет увеличено количество радиостанций на средних волнах.

К этому шагу Украина перейдет уже в 2020 году, рассказал на брифинге Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания ее член Сергей Костинский.

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Мы рассматриваем варианты для вещания из Луча или Чаплинки. Есть все возможности для этого. Таким образом хотим вернуть вещание украинского радио, которое исчезло в этом году,

– подчеркнул Костинский.

Он подчеркнул, что Нацсовет намерен обеспечить в 2020 году охват украинским радио более 1,6 миллиона крымчан. К тому же, сигналом не одной, а нескольких радиостанций.

"Увеличивая количество информационных радиостанций в средневолновом диапазоне, мы обеспечим привлекательность этого диапазона, эффективность его слушания в Крыму", – объяснил член Нацсовета.

Что известно об украинском радиовещании в Крыму? Летом 2019 года Россия начала глушить сигнал украинских радиостанций на оккупированном полуострове. Позже в Крыму полностью исчез сигнал украинского радио из-за финансовых трудностей.