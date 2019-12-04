В Крыму оккупанты заставляют детей рыть окопы и ходить строем: шокирующее видео

Правозащитники заявляют, что Россия в Крыму навязывает милитаризационные идеи среди детей. На оккупированном полуострове работает ряд так называемых военно-патриотических центров, в которых несовершеннолетние изучают основы военного дела.

Ученики учатся собирать и разбирать автоматы, ходить строем, рыть окопы. Кроме того, при подготовке они должны присягнуть на верность государству-оккупанту.

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По мнению правозащитника Александра Седова, оккупанты пытаются повлиять на сознание детей. Таким образом их с самого детства готовят к тому, что они рано или поздно станут военными, что им самим это необходимо. Однако это является прямым нарушением 51 статьи Женевской конвенции, а именно "пропаганда службы в вооруженных силах страны-оккупанта".

По словам психолога Натальи Бугаевой, дети копируют поведение взрослых, особенно тех, кто для них является авторитетами. Если им с детства давать в руки оружие, то они понимают, что в будущем должны им воспользоваться.



Военная подготовка в одном из учебных заведений Крыма

Пропаганда войны среди детей – это нарушение международного гуманитарного права. Представитель прокуратуры АР Крым Екатерина Диденко сообщила, что согласно статье 438 УК о нарушении законов и обычаев войны на оккупированном полуострове зарегистрировано уголовное производство, за которое предусмотрено до 12 лет лишения свободы.

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Российское патриотическое движение "Юнармия" в Крыму

На оккупированном полуострове власть РФ проводит набор в российское военно-патриотическое движение "Юнармия". В 2017 году 46 учеников гимназии в Симферополе приняли кадетскую присягу.

Видео с присяги первоклассников и пятиклассников в Симферополе: