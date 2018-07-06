На Херсонщине затонула яхта: стало известно, что случилось с пассажирами

В четверг, 5 июля, в Голопристанском районе Херсонщины на реке Конка претерпела повреждения киля и днища яхта "Катерина", которая вследствие этого затонула. В этот момент на судне находились 7 членов экипажа и пассажиры.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на Департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Херсонской облгосадминистрации.

Когда на яхте заметили, что она набирает воду, капитан направил судно ближе к берегу на мель.

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"Для их (пассажиров и экипажа яхты) спасения на место происшествия были направлены катер Херсонского морского торгового порта "Отважный" и спасательная лодка Херсонской областной коммунальной аварийно-спасательной службы. В 22:25 шесть человек с яхты были доставлены в Херсон на причал на проспекте Ушакова. Пострадавших нет", – рассказали в департаменте.

Сейчас на берегу реки вблизи затопленной яхты остается капитан судна. Он охраняет яхту и ждет указания от владельца судна относительно дальнейших действий по его подъемау и транспортировки на ремонт.