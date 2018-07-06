На Херсонщині затонула яхта: стало відомо, що трапилося з пасажирами

У четвер, 5 липня, у Голопристанському районі Херсонщини на річці Конка зазнала пошкодження кіля та днища яхта "Катерина", яка внаслідок цього затонула. В цей момент на судні перебували 7 членів екіпажу та пасажирів.

Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської облдержадміністрації.

Коли на яхті помітили, що вона набирає воду, капітан спрямував судно ближче до берега, на мілину.

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"Для їх (пасажирів та екіпажу яхти) порятунку на місце події було направлено катер Херсонського морського торговельного порту "Отважний" та рятувальний човен Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби. О 22:25 шестеро осіб із яхти були доправлені в Херсон на причал на проспекті Ушакова. Постраждалих немає", – розповіли в департаменті.

Наразі на березі річки поблизу затопленої яхти залишається капітан судна. Він охороняє яхту та чекає на вказівки від власника судна щодо подальших дій з його підйому та транспортування на ремонт.