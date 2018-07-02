16:10
2 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
14°C
14°C 10°C
  • вівторок
    19°C 12°C
  • середа
    23°C 13°C
  • четвер
    25°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Чому очка Медведєва злипаються. Збірній РФ не фартануло
Вєсті Кремля
20:10, 29 червня
Вєсті.UA. Жир. Парламентські промені добра. Августо Матіос
Вєсті.UA
09:01, 1 липня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. ПТУ та ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

У Херсоні на причалі загорілося судно: фото

85 Читать новость на русском
У Херсоні загорілося судно
У Херсоні загорілося судно / dsns.gov.ua

У Херсоні у понеділок, 2 липня, загорілося судно, яке перебуває на ремонті на суднобудівному заводі.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій. 

Читайте також: На Прикарпатті загорілась електричка: пасажири вистрибували з вікон (відео)

"По прибуттю на причал р. Дніпро у м. Херсоні рятувальники встановили, що пожежа охопила палубу на площі 100 кв.м. Вогонь розповсюджувався по горючому оздобленню коридору, каютах судна та штурманську рубку. Пожежу вогнеборці локалізували. Проводиться проливання утеплювача", – йдеться у повідомленні пожежників.

Наразі на місці події працює 20 чоловік особового складу і 5 одиниць пожежної спецтехніки. Загиблих і постраждалих на пожежі немає.


Попередня причина займання судна – порушення правил пожежної безпеки при проведенні вогневих робіт

Теги: Новини України Новини Херсона Пожежа Водний транспорт
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Урок від президента Трампа: результати переговорів у Вашингтоні
сьогодні, 16:00 Урок від президента Трампа: результати переговорів у Вашингтоні
Єгор Соболєв 78
Заповіт українського режисера Довженка досі не виконаний
сьогодні, 15:01 Заповіт українського режисера Довженка досі не виконаний
Олександр Палій 499
Як швидко приготувати смачну їжу
сьогодні, 16:03 Як швидко приготувати смачну їжу
4
Нефть и газ из РФ теряют клиентов в ЕС
сьогодні, 12:01 Нефть и газ из РФ теряют клиентов в ЕС
Злой Одессит 2069
Чтобы отпраздновать День рождения в Луганске, сначала нужно месяц отпахать
сьогодні, 08:43 Чтобы отпраздновать День рождения в Луганске, сначала нужно месяц отпахать
Ольга Черненко 1120
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук