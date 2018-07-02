У Херсоні на причалі загорілося судно: фото

У Херсоні у понеділок, 2 липня, загорілося судно, яке перебуває на ремонті на суднобудівному заводі.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Читайте також: На Прикарпатті загорілась електричка: пасажири вистрибували з вікон (відео)

"По прибуттю на причал р. Дніпро у м. Херсоні рятувальники встановили, що пожежа охопила палубу на площі 100 кв.м. Вогонь розповсюджувався по горючому оздобленню коридору, каютах судна та штурманську рубку. Пожежу вогнеборці локалізували. Проводиться проливання утеплювача", – йдеться у повідомленні пожежників.

Наразі на місці події працює 20 чоловік особового складу і 5 одиниць пожежної спецтехніки. Загиблих і постраждалих на пожежі немає.



Попередня причина займання судна – порушення правил пожежної безпеки при проведенні вогневих робіт