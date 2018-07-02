В Херсоне у причала загорелось судно: фото

В Херсоне в понедельник, 2 июля, загорелось судно, которое находится на ремонте на судостроительном заводе.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Читайте также: На Прикарпатье загорелась электричка: пассажиры выпрыгивали из окон (видео)

"По прибытию на причал р. Днепр в г.. Херсоне спасатели установили, что пожар охватил палубу на площади 100 кв.м. Огонь распространялся по горючей отделке коридора, каютах судна и штурманской рубке. Пожар пожарные локализовали. Проводится пролив утеплителя", – говорится в сообщении пожарных.

Сейчас на месте происшествия работает 20 человек личного состава и 5 единиц пожарной спецтехники. Погибших и пострадавших на пожаре нет.

Предварительная причина возгорания судна – нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ