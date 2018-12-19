На Херсонщине жуткое ДТП: погибли пять человек – фото

Во вторник 19 декабря в Херсонской области произошло ДТП. Столкнулись микроавтобус и автомобиль "УАЗ". В результате ДТП погибли пять человек, еще один пострадавший госпитализирован.

Об этом сообщает полиция Херсонщины.

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Известно, что авария произошла около 13:00 в Олешковском районе на выезде из села Раденск.

По предварительным данным, 49-летний водитель автомобиля Renault Trafic, двигаясь в направлении села Великие Копани, не справился с управлением. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "УАЗ", который двигался навстречу.



Ужасное ДТП на Херсонщине//Фото: Национальная полиция

В результате столкновения водитель и 2 пассажира автомобиля Renault, а также 58-летний водитель "УАЗ" погибли на месте. Еще два пассажира "УАЗа" с травмами были госпитализированы в Олешковскую больницу, однако один из них от ранений скончался.



В результате ДТП на Херсонщине погибли 5 человек//Фото: Национальная полиция

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства и причины аварии.

Напомним, в ночь на 16 декабря на трассе Львов – Краковец в поселке Ивано-Франково на Львовщине не разминулись международный автобус, полный пассажиров, и автомобиль Volvo. В результате ДТП погибли четыре человека, двое - в больнице.