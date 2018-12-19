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      На Херсонщине жуткое ДТП: погибли пять человек – фото

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      На Херсонщине ужасное ДТП: погибли пять человек
      На Херсонщине ужасное ДТП: погибли пять человек / npu.gov.ua

      Во вторник 19 декабря в Херсонской области произошло ДТП. Столкнулись микроавтобус и автомобиль "УАЗ". В результате ДТП погибли пять человек, еще один пострадавший госпитализирован.

      Об этом сообщает полиция Херсонщины.

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      Известно, что авария произошла около 13:00 в Олешковском районе на выезде из села Раденск.

      По предварительным данным, 49-летний водитель автомобиля Renault Trafic, двигаясь в направлении села Великие Копани, не справился с управлением. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "УАЗ", который двигался навстречу.

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      Ужасное ДТП на Херсонщине//Фото: Национальная полиция

      В результате столкновения водитель и 2 пассажира автомобиля Renault, а также 58-летний водитель "УАЗ" погибли на месте. Еще два пассажира "УАЗа" с травмами были госпитализированы в Олешковскую больницу, однако один из них от ранений скончался.

      дтп херсон жертви
      В результате ДТП на Херсонщине погибли 5 человек//Фото: Национальная полиция

      Сейчас полиция устанавливает обстоятельства и причины аварии.

      Напомним, в ночь на 16 декабря на трассе Львов – Краковец в поселке Ивано-Франково на Львовщине не разминулись международный автобус, полный пассажиров, и автомобиль Volvo. В результате ДТП погибли четыре человека, двое - в больнице.

      Теги: Новости Украины Полиция Новости Херсона Жертвы Аварии и ДТП
      Источник: 24 канал
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