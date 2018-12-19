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      На Херсонщині жахлива ДТП: загинули п'ятеро людей – фото

      2516 Читать новость на русском
      На Херсонщині жахлива ДТП: загинули п'ятеро людей
      На Херсонщині жахлива ДТП: загинули п'ятеро людей / npu.gov.ua

      У вівторок 19 грудня у Херсонській області сталась ДТП. Зіткнулись мікроавтобус та автомобіль "УАЗ". Унаслідок ДТП загинули п'ятеро людей, ще одного постраждалого госпіталізовано.

      Про це повідомляє поліція Херсонщини.

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      Відомо, що аварія сталась близько 13:00 в Олешківському районі на виїзді із села Раденськ.

      За попередніми даними, 49-річний водій автомобіля Renault Trafic, рухаючись в напрямку села Великі Копані, не впорався з керуванням. Він виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем "УАЗ", який рухався назустріч.

      дтп херсон жертви
      Жахлива ДТП на Херсонщині//Фото: Національна поліція

      Унаслідок зіткнення водій та 2 пасажири автомобіля Renault, а також 58-річний водій "УАЗ" загинули на місці. Ще два пасажири "УАЗа" з травмами були госпіталізовані в Олешківську лікарню, однак один із них від поранень помер.

      дтп херсон жертви
      Унаслідок ДТП на Херсонщині загинули 5 людей//Фото: Національна поліція

      Наразі поліція встановлює обставини та причини аварії.

      Нагадаємо, у ніч проти 16 грудня на трасі Львів – Краковець у селищі Івано-Франкове на Львівщині не розминулись міжнародний автобус, повний пасажирів, і легковик Volvo. Внаслідок ДТП загинули четверо людей, двоє – у лікарні.

      Теги: Новини України Аварії та ДТП Жертви Новини Херсона Поліція
      Джерело: 24 канал
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