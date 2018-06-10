На херсонском рынке нашли взрывчатку: известны детали

В Херсоне на городском рынке продавщица нашла возле своего магазина подозрительный предмет. Полиция установила, что это – самодельное взрывное устройство.

Инцидент произошел утром 10 июня, передает пресс-центр Нацполиции в Херсонской области.

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В полицию позвонила местная жительница. Она рассказала, что на улице у магазина, в котором она работает на городском рынке, находится неизвестный подозрительный предмет. Правоохранители выяснили, что эта вещь внешне напоминает самодельное взрывное устройство,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские оцепили место происшествия и отвели граждан на безопасное расстояние.

Специалисты взрыво-технического отдела обезвредили основную часть устройства. Остатки предмета были отправлены в экспертно-криминалистический центр на исследование.

Сейчас в полиции квалифицировали дело как "Хулиганство". Продолжаются следственные действия.