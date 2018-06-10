На херсонському ринку знайшли вибухівку: відомі деталі

У Херсоні на міському ринку продавчиня знайшла біля свого магазину підозрілий предмет. Поліція встановила, що це – саморобний вибуховий пристрій.

Інцидент трапився вранці 10 червня, передає прес-центр Нацполіції у Херсонській області.

Читайте також: У нічному клубі Сум підірвали гранату: багато постраждалих

До поліції зателефонувала місцева жителька. Вона розповіла, що на вулиці біля магазину, в якому вона працює на міському ринку, знаходиться невідомий підозрілий предмет. Правоохоронці з’ясували, що ця річ зовні нагадує саморобний вибуховий пристрій,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поліцейські оточили місце події та відвели громадян на безпечну відстань.

Спеціалісти вибухо-технічного відділу знешкодили основну частину пристрою. Залишки предмета були відправлені в експертно-криміналістичний центр на дослідження.

Наразі у поліції кваліфікували справу як "Хуліганство". Тривають слідчі дії.