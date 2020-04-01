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      На Хмельнитчине мужчина возил гроб, призывая соблюдать карантин: чем это закончилось

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      На Хмельнитчине мужчина возил гроб, призывая людей соблюдать карантин / unas.news

      В Староконстантинове в Хмельницкой области, мужчина несколько дней подряд ездил по улицам на грузовике, в которой возил гроб с надписью "Задумайся". Так он хотел призвать людей соблюдать карантин. Однако ему начали угрожать, а впоследствии повредили автомобиль и сломать гроб.

      Организатор акции с гробом, местный житель, убежден, что такая "шоковая терапия" должна была "разбудить" жителей. Об этом пишет "УнасNews".

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      По его словам, три месяца назад он был на заработках в Италии. Домой вернулся, чтобы "что-то сделать на Родине".

      Поэтому решил ездить по улицам Староконстантинова, что на Хмельнитчине, на грузовом автомобиле с гробом внутри. На гробе мужчина написал "Задумайся". Так он хотел предостеречь местных жителей от желания нарушать карантинные ограничения.

      Свою акцию мужчина продолжал несколько дней. Полиция штрафовала его за нарушение правил вождения транспорта. Однако он не останавливался.


      Мужчина ездил по улицам города с гробом / Фото Unas.news

      Он намеревался к своей акции приобщить еще две машины с предупреждением. Однако акцию пришлось прервать, ведь ему начали угрожать физической расправой.

      Люди спортивного телосложения заблокировали нас на автомобилях на выезде из города. Угрожали поджечь нашу машину, взять ружье и застрелить,
      – заявил мужчина.

      Свои угрозы мужчине они объяснили тем, что черного гроба пугаются дети. Дошло до драки. Впоследствии приехала полиция. По словам мужчины, правоохранители посоветовали ему быть осторожным. Потому что спущенными колесами дело может не ограничиться.

      Позже неизвестные разбили лобовое стекло в машине, взломали гроб и украли звуковую аппаратуру. Полиция открыла уголовное производство.


      Неизвестные повредили авто мужчины, разбили гроб / Фото Inforesist.org

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Транспорт Полиция Новости Хмельницкого
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