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      На Хмельниччині чоловік возив труну, закликаючи дотримуватися карантину: чим це закінчилося

      - Читать новость на русском
      На Хмельниччині чоловік возив гріб, закликаючи людей дотримуватися карантину / unas.news

      У Старокостянтинові, що в Хмельницькій області, чоловік кілька днів поспіль їздив вулицям вантажівкою, в якій возив труну з надписом "Задумайся". Так він хотів закликати людей дотримуватися карантину. Однак йому почали погрожувати, а згодом пошкодили автомобіль та зламати труну.

      Організатор акції з труною, місцевий житель, переконаний, що така "шокова терапія" повинна була "розбурхати" жителів. Про це пише "УнасNews".

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      За його словами, три місяці тому він був на заробітках в Італії. Додому повернувся, щоб "щось зробити на Батьківщині".

      Тому вирішив їздити вулицями Старокостянтинова, що на Хмельниччині, вантажним автомобілем з труною всередині. На гробі чоловік написав "Задумайся". Так він хотів застерегти місцевих жителів від бажання порушувати карантинні обмеження.

      Свою акцію чоловік продовжував кілька днів. Поліція штрафувала його за порушення правил водіння транспортом. Однак він не зупинявся.


      Чоловік їздив вулицями міста з труною / Фото Unas.news

      Він мав намір до своєї акції долучити ще дві автівками з попередженням. Проте акцію довелося перервати, адже йому почали погрожувати фізичною розправою.

      Люди спортивної тілобудови заблокували нас на автомобілях на виїзді з міста. Погрожували підпалити нашу машину, взяти рушницю і застрелити,
      – заявив чоловік.

      Свої погрози чоловікові вони пояснили тим, що чорної труни лякаються діти. Дійшло до бійки. Згодом приїхала поліція. За словами чоловіка, правоохоронці порадили йому бути обережним. Бо спущеними колесами справа може не обмежитися.

      Пізніше невідомі розбили лобове скло в машині, зламали труну і вкрали звукову апаратуру. Поліція відкрила кримінальне провадження.


      Невідомі пошкодили авто чоловіка, розбили труну / Фото Inforesist.org

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Транспорт Поліція Новини Хмельницького
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