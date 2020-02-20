На Хмельнитчине налоговика поймали на взятке в 20 тысяч долларов: фото спецоперации

Следователи Государственного бюро расследований задержали заместителя начальника одного из управлений Государственной фискальной службы в Хмельницкой области. Он требовал взятку в 20 тысяч долларов. За это он обещал помочь закрыть уголовное производство.

Кроме того, налоговик должен был скрыть уклонение от уплаты налогов, говорится на сайте ДБР.

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Деньги мужчина получил 19 февраля, именно после этого следователи ГБР его задержали. В ближайшее время ему должны объявить о подозрении и избрать меру пресечения.

Если вину налоговика докажут, то ему может грозить от 5 до 10 лет тюрьмы. Также он не сможет занимать определенные должности до 3 лет, а деньги, которые мужчина получил в виде взятки, конфискуют.

Смотрите фото спецоперации по задержанию налоговика / Фото: ГБР

К слову, 13 февраля сотрудники таможенного поста в Херсоне брали деньги с предпринимателей. За взятку они "не замечали нарушений" норм ввоза в Украину товаров из-за границы. За смену фигуранты дела могли заработать до 4 тысяч долларов.