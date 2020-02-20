На Хмельниччині податківця спіймали на хабарі у 20 тисяч доларів: фото спецоперації

Слідчі Державного бюро розслідувань затримали заступника начальника одного з управлінь Державної фіскальної служби у Хмельницькій області. Він вимагав хабар у 20 тисяч доларів. За це він обіцяв допомогти закрити кримінальне провадження.

Окрім того, податківець мав приховати ухилення від сплати податків, йдеться на сайті ДБР.

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А ось гроші, що чоловік отримав 19 лютого, саме після цього слідчі ДБР його затримали. Найближчим часом йому мають оголосити про підозру та обрати запобіжний захід.

Якщо вину податківця доведуть, то йому може загрожувати від 5 до 10 років в'язниці. Також він не зможе обіймати певні посади до 3 років, а гроші, що чоловік отримав у вигляді хабаря, конфіскують.

Дивіться фото спецоперації з затримання податківця / Фото: ДБР

До слова, 13 лютого співробітники митного посту у Херсоні брали гроші з підприємців. За хабар вони "не помічали порушень" норм ввезення в Україну товарів з-за кордону. За зміну фігуранти справи могли заробити до 4 тисяч доларів.