На Хмельнитчине полицейские задерживали пьяного водителя с оружием: фото

Событие произошло в райцентре Теофиполь около полуночи, грузовик двигался по всей проезжей части и создавал реальную угрозу другим участникам дорожного движения.

Об этом сообщает пресс-слжба Нацполиции.

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Из-за этого полицейским пришлось применить оружие, чтобы остановить пьяного водителя грузовика.

Даже остановившись, он продолжал оказывать сопротивление полицейским и отказался проходить тест на количество выпитого алкоголя.



Задержанный водитель



Грузовик задержанного

Нарушителем оказался 47-летний житель города Самбор, который приехал грузовиком в Теофиполь. На нарушителя составили 4 административных протокола, за которые ему грозит штраф.

Напомним, 21 июля первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, во время срочной селекторного совещания, посвященного состоянию безопасности дорожного движения, заявил, что Министерство Внутренних Дел усилит контроль безопасности дорожного движения и увеличит количество контрольных пунктов на дорогах Украины.



С 17 апреля в Украине продолжается отработка "Перевозчик". Сотрудники полиции уже осмотрели более 185 тысяч автобусов, из них 7 625 используются для организованной перевозки групп детей. Выявлено около трех тысяч технически неисправных автобусов.