16:30
30 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
25°C
28°C 20°C
  • вторник
    29°C 20°C
  • среда
    26°C 19°C
  • четверг
    26°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ВАЛЮТА ДТП С HUMMER В КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Чеченские игры разума. Миллиардер из трущоб
Вєсті Кремля
19:21, 28 июля
Вести.UA. Жир. Украинский прототип Тэтчер. Телефонный хулиган Ляшко
Вєсті.UA
18:25, 28 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ВАЛЮТА ДТП С HUMMER В КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

На Хмельнитчине полицейские задерживали пьяного водителя с оружием: фото

49 Читати новину українською
Нацполиция
Нацполиция / Фото из открытых источников

Событие произошло в райцентре Теофиполь около полуночи, грузовик двигался по всей проезжей части и создавал реальную угрозу другим участникам дорожного движения.

Об этом сообщает пресс-слжба Нацполиции.

Читайте также: В Киеве пьяный водитель протаранил 7 машин: фото

Из-за этого полицейским пришлось применить оружие, чтобы остановить пьяного водителя грузовика.

Даже остановившись, он продолжал оказывать сопротивление полицейским и отказался проходить тест на количество выпитого алкоголя.

Поліція Теофіполь Хмельницький
Задержанный водитель

Поліція Теофіполь Алкоголь Зброя
Грузовик задержанного

Нарушителем оказался 47-летний житель города Самбор, который приехал грузовиком в Теофиполь. На нарушителя составили 4 административных протокола, за которые ему грозит штраф.

Напомним, 21 июля первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, во время срочной селекторного совещания, посвященного состоянию безопасности дорожного движения, заявил, что Министерство Внутренних Дел усилит контроль безопасности дорожного движения и увеличит количество контрольных пунктов на дорогах Украины.

С 17 апреля в Украине продолжается отработка "Перевозчик". Сотрудники полиции уже осмотрели более 185 тысяч автобусов, из них 7 625 используются для организованной перевозки групп детей. Выявлено около трех тысяч технически неисправных автобусов.

Теги: Новости Украины Алкоголь Полиция Аварии и ДТП
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
За хресною ходою українці не помітили новини, яка врятує життя мільйонам
сегодня, 14:56 За хресною ходою українці не помітили новини, яка врятує життя мільйонам
Блог Медіа
Опасности стоматологических кабинетов: как ничем не заразиться
сегодня, 14:15 Опасности стоматологических кабинетов: как ничем не заразиться
Яніна Ткачук
Шварценеггер: изменил жене или нет? Тест
сегодня, 13:18 Шварценеггер: изменил жене или нет? Тест
5 колонна в лице Медведчука уверенно хочет вернуться к власти
сегодня, 12:01 5 колонна в лице Медведчука уверенно хочет вернуться к власти
Семен Кабакаєв
Що треба знати про законопроект щодо зниження акциз на авто: три поширені міфи
сегодня, 11:00 Що треба знати про законопроект щодо зниження акциз на авто: три поширені міфи
Тетяна Острікова
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
На пляжах оккупированного Крыма возникла серьезная проблема: красноречивые видео
 19 июля , 12:59
На "Лендкрузерах" бабушек и с пивом за рулем: журналисты сняли совместный отдых прокуроров
 17 июля , 12:54
Тайсон подписал новый контракт с Шахтером
 25 мая 2017 , 19:45
Главные новости футбола 14 марта: Барселона и еще 7 команд вышли в 1/4 Лиги чемпионов, Месси переписал историю
 15 марта , 07:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук