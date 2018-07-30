На Хмельниччині поліцейські затримували п'яного водія зі зброєю: фото

Подія сталася в райцентрі Теофіполь близько опівночі, вантажівка рухалась по всій проїжджій частині та створювала реальну загрозу іншим учасникам дорожнього руху.

Про це повідомляє прес-слжба Нацполіції.

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Через це поліцейським довелось застосувати зброю, щоб зупинити п'яного водія вантажівки.

Навіть зупинившись він продовжував чинити поліцейським опір та відмовився проходити тест на кількість випитого алкоголю.



Затриманий водій



Вантажівка затриманого

Порушником виявився 47-річний житель міста Самбір, який приїхав вантажівкою в Теофіполь. На порушники склали 4 адміністративні протоколи, за які йому загрожуватиме штраф.

Нагадаємо, 21 липня перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, під час термінової селекторної наради, присвяченої стану безпеки дорожнього руху, заявив, що Міністерство Внутрішніх Справ посилить контроль безпеки дорожнього руху та збільшить кількість контрольних пунктів на дорогах України.

З 17 квітня в Україні триває відпрацювання "Перевізник". Працівники поліції вже оглянули понад 185 тисяч автобусів, з них 7 625 використовуються для організованого провезення груп дітей. Виявлено близько трьох тисяч технічно несправних автобусів.