Смертельні ДТП в Україні: у Авакова озвучили план виправлення ситуації

У суботу, 21 липня, перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, під час термінової селекторної наради, присвяченої стану безпеки дорожнього руху, заявив, що Міністерство Внутрішніх Справ посилить контроль безпеки дорожнього руху та збільшить кількість контрольних пунктів на дорогах України.

Про це повідомили у департаменті комунікації МВС України.

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Зазначається, що перший заступник міністра внутрішніх справ доручив Національній поліції до 23 липня затвердити та ввести в дію План невідкладних комплексних заходів з посилення безпеки дорожнього руху та зниження аварійності.

До 23 липня всі керівники територіальних органів мають направити затверджені плани виконання заходів. В цьому плані мають бути чіткі та детальні заходи, конкретні виконавці та терміни. Упродовж доби сили патрульної поліції та групи реагування мають взяти під контроль основні автомобільні шляхи державного та міжнародного значення, місця концентрації дорожньо-транспортних пригод та місця з напруженим рухом,

– сказав Сергій Яровий.

Він зауважив, що першочергово це стосується трас у напрямку Південних регіонів та країн ЄС.

"Усі наряди ми посилюємо військовими та автотехнікою Нацгвардії. Керівництво поліції має взяти начальників територіальних органів технічної безпеки "за кадик" та особисто доповідати мені щодня. 24 серпня проведемо повторну нараду з цього питання", – додав перший заступник міністра МВС.



21 липня пройшла термінова селекторна нарада присвячена безпеці дорожнього руху

Перший заступник міністра окремо зазначив, що з 17 квітня в Україні триває відпрацювання "Перевізник". Працівники поліції вже оглянули понад 185 тисяч автобусів, з них 7 625 використовуються для організованого провезення груп дітей. Виявлено близько трьох тисяч технічно несправних автобуси.

Заступник голови Національної поліції – керівник патрульної поліції Олександр Фацевич запропонував низку кроків для посилення безпеки дорожнього руху та запобігання травмування й загибелі людей.

Ситуація критична. І ми маємо її негайно виправляти. У нас є достатньо сил та засобів. В середньому за добу на патрулювання залучено 1,5 тисячі патрульних та груп реагування ГУНП,

– сказав Олександр Фацевич.

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Він зауважив, що починаючи від 21 липня спільно з територіальними підрозділами Укртрансбезпеки буде організовано проведення спільної перевірки щодо дотримання правил та умов перевезення громадян. Особлива увага буде приділятися автовокзалам, місцям стоянки та відстою транспорту.

Фацевич зауважив, що активізується робота щодо виявлення нелегальних пасажироперевізників та розпочнемо ліквідацію місць несанкціонованих автостанцій, а також окремо здійснюватиметься аналіз аварійності за місцем та часом скоєння ДТП.

Нагадаємо, що 20 липня став чорною датою для українських доріг: у чотирьох ДТП у Миколаївській, Житомирській, Хмельницькій областях та у Києві загинуло одразу 21 особа, з них 5 – іноземці, громадяни Білорусі. Ще понад два десятки осіб потрапили до лікарень.



Додамо, що міністр інфраструктури України Володимир Омелян сказав, що Верховна Рада повинна проголосувати за закон про автоматичну фіксацію порушень ПДР.