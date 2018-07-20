Жахлива ДТП на Хмельниччині: в аварії загинула сім'я

Смертельна ДТП сталася у Хмельницькому районі на в‘їзді у село Прибузьке. В результаті зіткнення вантажівки та легкового автомобіля загинула сім’я з трьох осіб та ще одна дитина травмована.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

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36-річний водій легковика "Фольксваген Гольф" виїхав на смугу зустрічного руху, де і сталося лобове зіткнення з вантажівкою "IVECO". Сам водій "Фольксвагена", його 35-річна дружина та 4-річна донька загинули на місці події. Ще одна 12-річна дівчинка, яка була пасажиркою цього ж транспортного засобу, госпіталізована до лікарні,

– повідомили у поліції.

Водія та двох пасажирів вантажівки медики оглянули на місці події. Наразі ніхто з них не госпіталізовувався. На місці події працює слідчо-оперативна група.



Фото з місця смертельної аварії на Хмельниччині



Фото з місця смертельної аварії на Хмельниччині