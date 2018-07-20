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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Ужасное ДТП на Хмельнитчине: в аварии погибла семья

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Жуткое ДТП на Хмельнитчине
Жуткое ДТП на Хмельнитчине / Фото прес-служби поліції

Смертельное ДТП произошло в Хмельницком районе на въезде в село Прибугское. В результате столкновения грузовика и легкового автомобиля погибла семья из трех человек и еще один ребенок травмирован.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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36-летний водитель легковушки "Фольксваген Гольф" выехал на полосу встречного движения, где и произошло лобовое столкновение с грузовиком "IVECO". Сам водитель "Фольксвагена", его 35-летняя жена и 4-летняя дочь погибли на месте происшествия. Еще одна 12-летняя девочка, которая была пассажиркой этого же транспортного средства, госпитализирована в больницу,
– сообщили в полиции.

Водителя и двух пассажиров грузовика медики осмотрели на месте происшествия. Пока никто из них не госпитализирован. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.


Фото с места смертельной аварии на Хмельнитчине


Фото с места смертельной аварии на Хмельнитчине

Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Новости Хмельницкого
Источник: 24 Канал
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