Ужасное ДТП на Хмельнитчине: в аварии погибла семья

Смертельное ДТП произошло в Хмельницком районе на въезде в село Прибугское. В результате столкновения грузовика и легкового автомобиля погибла семья из трех человек и еще один ребенок травмирован.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Читайте также: Смертельные ДТП на Житомирщине и Николаевщине: Емельян назвал причину аварий

36-летний водитель легковушки "Фольксваген Гольф" выехал на полосу встречного движения, где и произошло лобовое столкновение с грузовиком "IVECO". Сам водитель "Фольксвагена", его 35-летняя жена и 4-летняя дочь погибли на месте происшествия. Еще одна 12-летняя девочка, которая была пассажиркой этого же транспортного средства, госпитализирована в больницу,

– сообщили в полиции.

Водителя и двух пассажиров грузовика медики осмотрели на месте происшествия. Пока никто из них не госпитализирован. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.



Фото с места смертельной аварии на Хмельнитчине



Фото с места смертельной аварии на Хмельнитчине