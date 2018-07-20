Смертельні ДТП на Житомирщині та Миколаївщині: Омелян назвав причину аварій

Причиною смертельних ДТП в Україні, які трапилися у п'ятницю, 20 липня, у Житомирській та Миколаївській областях і внаслідок яких загинули 16 осіб, стало грубе порушення правил дорожнього руху.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян у Facebook.

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Жахливі ДТП сьогодні забрали життя 15 людей (за оновленою інформацією ДСНС – 16, – "24"). Більше десяти травмовано. В обидвох випадках причиною автокатастроф стало грубе порушення правил дорожнього руху,

– написав чиновник.

Міністр зазначив, що 20 липня урядова комісія проведе засідання для розслідування цих аварій. Також, Омелян висловив співчуття близьким загиблих в автокатастрофах.

Нагадаємо, вранці 20 липня у Миколаївській області сталася серйозна ДТП за участю вантажівки та мікроавтобусу загинули п’ятеро осіб, та ще понад десять госпіталізовані.



Окрім того, близько 11 години на Житомирщині поблизу села Глибочиці зіткнулися маршрутка та вантажівка, у результаті чого загинули 11 людей, серед яких неповнолітній хлопчик.