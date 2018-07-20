Смертельна ДТП на Миколаївщині: з’явилася уточнена інформація щодо жертв і потерпілих

Внаслідок зіткнення рейсового автобуса та вантажівки, що сталося неподалік Кривого Озера на Миколаївщині, загинули п’ять осіб і десять, а не дванадцять, як повідомлялося раніше, постраждали. Усі є громадянами Білорусі.

Раніше 24 канал повідомляв, що неподалік Кривого Озера на Миколаївщині сталося зіткнення рейсового мікроавтобуса марки Volkswagen, що рухався за маршрутом "Одеса – Гомель", з білоруською реєстрацією, та вантажівки, яка за попередніми даними, стояла з правого боку проїжджої частини через несправність. У підсумку водій і четверо пасажирів першого транспортного засобу загинули на місці та ще 12 осіб з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості доправлено до лікарні.

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Як уточнили прес-центрі ДСНС, насправді постраждали 10 осіб, і вони були громадянами Білорусі.

"20 липня близько 4:00 у Кривоозерському районі поблизу селища міського типу Криве Озеро сталося зіткнення пасажирського мікроавтобуса з вантажним автомобілем. Внаслідок дорожньо-транспортної події загинули 5 осіб і 10 осіб постраждали (громадяни Республіки Білорусь). Для проведення деблокації загиблих залучався підрозділ ДСНС", – мовиться у дописі.

За словами заступника очільника Нацполіції В'ячеслава Аброськіна, загалом мікроавтобус перевозив 17 пасажирів, а його водій не впорався з керуванням.

Нагадаємо, увечері 13 липня на Закарпатті у місті Перечин сталася смертельна ДТП, винуватцем якої став голова місцевої райдержадміністрації Віктор Олефір. Зокрема, чиновник скоїв наїзд на двох жінок. Від отриманих травм жінки померли.