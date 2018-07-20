Смертельное ДТП на Николаевщине: появилась уточненная информация о жертвах и пострадавших

В результате столкновения рейсового автобуса и грузовика, произошедшего возле Кривого Озера Николаевской области погибли пять человек и десять, а не двенадцать, как сообщалось ранее, пострадали. Все они являются гражданами Беларуси.

Ранее 24 канал сообщал, что возле Кривого Озера на Николаевщине произошло столкновение рейсового микроавтобуса марки Volkswagen, который двигался по маршруту "Одесса – Гомель", с белорусской регистрацией, и грузовика, по предварительным данным, который стоял с правой стороны проезжей части из-за неисправности. В итоге водитель и четверо пассажиров первого транспортного средства погибли на месте и еще 12 человек с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в больницу.

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Как уточнили в пресс-центре ГСЧС, на самом деле пострадали 10 человек, и они были гражданами Беларуси.

"20 июля около 4:00 в Кривоозерском районе вблизи поселка городского типа Кривое Озеро произошло столкновение пассажирского микроавтобуса с грузовым автомобилем. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 5 человек и 10 человек пострадали (граждане Республики Беларусь). Для проведения деблокации погибших привлекалось подразделение ГСЧС" , – говорится в заметке.

По словам заместителя главы Нацполиции Вячеслава Аброськина, в общем микроавтобус перевозил 17 пассажиров, а его водитель не справился с управлением.

Напомним, вечером 13 июля на Закарпатье в городе Перечин произошла смертельная ДТП, виновником которого стал председатель местной райгосадминистрации Виктор Олефир. В частности, чиновник совершил наезд на двух женщин. От полученных травм женщины скончались.