15:07
20 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
23°C 17°C
  • суббота
    24°C 18°C
  • воскресенье
    25°C 17°C
  • понедельник
    24°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Подачки Путина. Православные бросали
Вєсті Кремля
21:18, 19 июля
Вести.UA. Президент Сердючка. Неугомонная Тимошенко
Вєсті.UA
20:23, 19 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, сегодня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Смертельное ДТП на Николаевщине: появилась уточненная информация о жертвах и пострадавших

172 Читати новину українською
В результате столкновения микроавтобуса и грузовика на Николаевщине погибли 5 человек и пострадали: все - граждане Беларуси
В результате столкновения микроавтобуса и грузовика на Николаевщине погибли 5 человек и пострадали: все - граждане Беларуси / Facebook-страница Вячеслав Аброськин

В результате столкновения рейсового автобуса и грузовика, произошедшего возле Кривого Озера Николаевской области погибли пять человек и десять, а не двенадцать, как сообщалось ранее, пострадали. Все они являются гражданами Беларуси.

Ранее 24 канал сообщал, что возле Кривого Озера на Николаевщине произошло столкновение рейсового микроавтобуса марки Volkswagen, который двигался по маршруту "Одесса – Гомель", с белорусской регистрацией, и грузовика, по предварительным данным, который стоял с правой стороны проезжей части из-за неисправности. В итоге водитель и четверо пассажиров первого транспортного средства погибли на месте и еще 12 человек с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в больницу.

Читайте также: Смертельное ДТП на Житомирщине: не менее 10 погибших в результате столкновения маршрутки и фуры

Как уточнили в пресс-центре ГСЧС, на самом деле пострадали 10 человек, и они были гражданами Беларуси.

"20 июля около 4:00 в Кривоозерском районе вблизи поселка городского типа Кривое Озеро произошло столкновение пассажирского микроавтобуса с грузовым автомобилем. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 5 человек и 10 человек пострадали (граждане Республики Беларусь). Для проведения деблокации погибших привлекалось подразделение ГСЧС" , – говорится в заметке.

По словам заместителя главы Нацполиции Вячеслава Аброськина, в общем микроавтобус перевозил 17 пассажиров, а его водитель не справился с управлением.

Напомним, вечером 13 июля на Закарпатье в городе Перечин произошла смертельная ДТП, виновником которого стал председатель местной райгосадминистрации Виктор Олефир. В частности, чиновник совершил наезд на двух женщин. От полученных травм женщины скончались.

Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Жертвы ГСЧС Новости Николаева Транспорт Вячеслав Аброськин Новости Беларуси
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Казус Макрона: Безсмертный рассказал, кто станет новым президентом Украины
 11 октября 2017 , 11:58
Гонтарева поразила сменой внешности на красной дорожке в Одессе
 17 июля , 01:01
Экс-министр рассказал шокирующую правду о туризме в оккупированном Крыму
 25 июня , 09:51
Рибери пропустит первую игру 1/8 ЛЧ против "Арсенала"
 10 февраля 2014 , 23:47
Сначала мы спали, а затем победили...незаслуженно. Обзор матчей 8-го тура Бундеслиги
 7 октября 2013 , 16:54
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук