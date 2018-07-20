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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Смертельные ДТП на Житомирщине и Николаевщине: Омелян назвал причину аварий

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Омелян назвал причину смертельных ДТП на Житомирщине и Николаевщине
Омелян назвал причину смертельных ДТП на Житомирщине и Николаевщине / Фото с Facebook

Причиной смертельных ДТП в Украине, которые произошли в пятницу, 20 июля, в Житомирской и Николаевской областях и в результате которых погибли 16 человек, стало грубое нарушение правил дорожного движения.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в Facebook.

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Ужасные ДТП сегодня унесли жизни 15 человек (по обновленной информации ГСЧС – 16 – "24"). Более десяти травмированы. В обоих случаях причиной автокатастроф стало грубое нарушение правил дорожного движения,
– написал чиновник.

Министр отметил, что 20 июля правительственная комиссия проведет заседание для расследования этих аварий. Также, Омелян выразил соболезнования близким погибших в автокатастрофах.

Напомним, утром 20 июля в Николаевской области произошло серьезное ДТП с участием грузовика и микроавтобуса. Погибли пять человек, и еще более десяти госпитализированы.

Кроме того, около 11:00 на Житомирщине вблизи села Глубочицы столкнулись маршрутка и грузовик, в результате чего погибли 11 человек, среди которых несовершеннолетний мальчик.

Теги: Новости Украины ДТП возле Житомира Аварии и ДТП Новости Николаева Жертвы Новости Житомира Владимир Омелян
Источник: 24 Канал
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