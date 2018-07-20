Смертельные ДТП на Житомирщине и Николаевщине: Омелян назвал причину аварий

Причиной смертельных ДТП в Украине, которые произошли в пятницу, 20 июля, в Житомирской и Николаевской областях и в результате которых погибли 16 человек, стало грубое нарушение правил дорожного движения.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в Facebook.

Читайте также: Смертельное ДТП на Николаевщине: появилась уточненная информация о жертвах и пострадавших

Ужасные ДТП сегодня унесли жизни 15 человек (по обновленной информации ГСЧС – 16 – "24"). Более десяти травмированы. В обоих случаях причиной автокатастроф стало грубое нарушение правил дорожного движения,

– написал чиновник.

Министр отметил, что 20 июля правительственная комиссия проведет заседание для расследования этих аварий. Также, Омелян выразил соболезнования близким погибших в автокатастрофах.

Напомним, утром 20 июля в Николаевской области произошло серьезное ДТП с участием грузовика и микроавтобуса. Погибли пять человек, и еще более десяти госпитализированы.



Кроме того, около 11:00 на Житомирщине вблизи села Глубочицы столкнулись маршрутка и грузовик, в результате чего погибли 11 человек, среди которых несовершеннолетний мальчик.