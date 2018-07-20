Україні повернуть швидкісний контроль на дорогах
Міністр інфраструктури України Володимир Омелян сказав, що Верховна Рада повинна проголосувати за закон про автоматичну фіксацію порушень ПДР.
Про це інформує "112 Україна".
Читайте також: В Україні заборонять пасажирські автобуси, переобладнані з вантажного транспорту
"Перший крок, який ми робимо, то з п'ятниці, 27 липня, ми повернемо швидкісний контроль на наших дорогах. Він буде здійснюватися в ручному режимі, як це було колись. Вже з понеділка вони будуть встановлені на автомобілях Нацполіції, а з п'ятниці після розгляду в четвер відповідної постанови Кабінету міністрів, вони будуть задіяні в повній правовій площині", – наголосив Омелян.
Він також додав, що в Міністерстві вже передбачені кошти на закупівлю необхідних пристроїв. Крім того, міністр повідомив, що з ранку 21 липня почнуться ретельні перевірки автоперевізників на предмет наявності ліцензії на перевезення. В МВС наполягають, що поліція має посилити заходи щодо забезпечення безпеки на автомобільних дорогах.
Нагадаємо, у п'ятницю, 20 липня, близько 10.40 год на автодорозі Київ-Чоп, поблизу села Глибочиця Житомирського району, сталося зіткнення маршрутного автобусу та вантажної автомашини із напівпричепом. Унаслідок зіткнення автомобілів 9 пасажирів автобуса та водій загинули, ще 10 потерпілих доставлені до медичних закладів області.