Україні повернуть швидкісний контроль на дорогах

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян сказав, що Верховна Рада повинна проголосувати за закон про автоматичну фіксацію порушень ПДР.

Про це інформує "112 Україна".

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"Перший крок, який ми робимо, то з п'ятниці, 27 липня, ми повернемо швидкісний контроль на наших дорогах. Він буде здійснюватися в ручному режимі, як це було колись. Вже з понеділка вони будуть встановлені на автомобілях Нацполіції, а з п'ятниці після розгляду в четвер відповідної постанови Кабінету міністрів, вони будуть задіяні в повній правовій площині", – наголосив Омелян.

Він також додав, що в Міністерстві вже передбачені кошти на закупівлю необхідних пристроїв. Крім того, міністр повідомив, що з ранку 21 липня почнуться ретельні перевірки автоперевізників на предмет наявності ліцензії на перевезення. В МВС наполягають, що поліція має посилити заходи щодо забезпечення безпеки на автомобільних дорогах.

Нагадаємо, у п'ятницю, 20 липня, близько 10.40 год на автодорозі Київ-Чоп, поблизу села Глибочиця Житомирського району, сталося зіткнення маршрутного автобусу та вантажної автомашини із напівпричепом. Унаслідок зіткнення автомобілів 9 пасажирів автобуса та водій загинули, ще 10 потерпілих доставлені до медичних закладів області.