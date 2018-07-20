Украине вернут скоростной контроль на дорогах
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сказал, что Верховная Рада должна проголосовать за закон об автоматической фиксации нарушений ПДД.
Об этом информирует "112 Украина".
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"Первый шаг, который мы делаем, это с пятницы, 27 июля, мы вернем скоростной контроль на наших дорогах. Он будет осуществляться в ручном режиме, как это было прежде. Уже с понедельника они будут установлены на автомобилях Нацполиции, а с пятницы после рассмотрения в четверг соответствующего постановления Кабинета министров, они будут задействованы в полной правовой плоскости", – отметил Емельян.
Он также добавил, что в Министерстве уже предусмотрены средства на закупку необходимых устройств. Кроме того, министр сообщил, что с утра 21 июля начнутся тщательные проверки автоперевозчиков на предмет наличия лицензии на перевозки. В МВД настаивают, что полиция должна усилить меры по обеспечению безопасности на автомобильных дорогах.
Напомним, в пятницу, 20 июля, около 10.40 часов на автодороге Киев-Чоп, вблизи села Глубочица Житомирского района, произошло столкновение маршрутного автобуса и грузовой автомашины с полуприцепом. В результате столкновения автомобилей 9 пассажиров автобуса и водитель погибли, еще 10 пострадавших доставлены в медицинские учреждения области.