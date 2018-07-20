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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

ДТП под Житомиром: в полиции уточнили информацию о погибших и травмированных

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ДТП под Житомиром: погибли 10 человек
ДТП под Житомиром: погибли 10 человек / Фото пресс-службы НПУ

По состоянию на 13:30 пятницы в результате ДТП близ Житомира 6 человек находятся в больнице, среди них – двое детей. Всего в ДТП погибло 10 человек (а не 11, как сообщалось ранее), еще 10 получили травмы.

Об этом сообщает пресс-центр Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.

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Как отметили правоохранители, в реанимационное отделение областной детской больницы в тяжелом состоянии доставлена девочка 2007 года рождения, а также мальчик в возрасте ориентировочно 13 лет.

Также в медицинские заведения Житомира доставили еще 4 человек – двух мужчин и двух женщин.

В полиции также уточнили, что в результате ДТП погибло 10 человек. О погибших детях в обновленной информации не сообщается.

Ранее 24 канал со ссылкой на ГСЧС сообщал о том, что в результате столкновения маршрутного автобуса с грузовым автомобилем DAF, который стоял на обочине, погибли 11 человек (10 пассажиров и водитель), среди них – 1 ребенок.

Теги: Новости Украины Аварии и ДТП ДТП возле Житомира Жертвы Полиция
Источник: 24 Канал
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