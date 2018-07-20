Смертельное столкновение маршрутки и грузовика на Житомирщине: обнародована новая информация

В результате столкновения маршрутного автобуса Mercedes-Benz Sprinter сообщением "Киев – Ровно" с грузовым автомобилем DAF, который стоял на обочине, кроме пассажиров транспортного средства погиб еще и водитель.

Ранее 24 канал сообщал, что на Житомирщине на 128 километре трассы Киев – Чоп столкнулись маршрутка и грузовик. В результате по меньшей мере 10 человек погибли, среди которых и двое детей, и 10 получили травмы.

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В пресс-службе ГСЧС со своей стороны подчеркнули, что погибли 11 человек, в том числе и 1 ребенок, а другой сейчас находится в больнице.

Спасателям удалось достать тела погибших из автобуса

"В результате ДТП водитель маршрутного автобуса и 10 пассажиров погибли (из них 1 ребенок) и 10 пассажиров получили травмы, из них 1 ребенок. Всего в маршрутном автобусе находились 20 человек – водитель и 19 пассажиров. Спасатели достали тела погибших и травмированного ребенка. Пострадавших с травмами разной степени тяжести госпитализировали в больницы Житомира", – отмечается в заметке.

Также в ГСЧС добавили, что на месте аварии работали 3 единицы пожарно-спасательной техники и 11 человек личного состава.

Как пишет журналист Анатолий Бурбеза на своей странице в Facebook, маршрутка "нырнула с первого в "нулевой" ряд, и таким образом попала в "мертвую" зону и после залетела полностью под фуру, стоявшую под отбойником.

Добавим, что маршрутка, которая солкнулась с грузовиком, вероятно, двигалась в сторону Ровно и, скорее всего, имела ровенскую регистрацию.

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В связи с трагедией председатель Ровенской ОГА Алексей Муляренко заявил, что готовит распоряжение об объявлении в Ровенской области траура. Впоследствии в его пресс-службе журналистам 24 канала уточнили, что пока объявления траура нет, поскольку выясняются обстоятельства и пока точно не известны ни сообщение маршрутки, не идентифицированы лица погибших и пострадавших.

Комментарий корреспондента 24 канала Дмитрия Полищука о ДТП на Житомирщине

Напомним, недавно в Одесской области в районе населенного пункта Дачное в лесополосу "вылетел" легковой автомобиль белорусской регистрации, в результате чего пострадали несколько взрослых и погиб ребенок.