Смертельне зіткнення маршрутки та вантажівки на Житомирщині: оприлюднено нову інформацію

У результаті зіткнення маршрутного автобуса Mercedes-Benz Sprinter сполученням "Київ – Рівне" з вантажним автомобілем DAF, що стояв на узбіччі, окрім пасажирів транспортного засобу загинув ще й водій.

Раніше 24 канал повідомляв, що на Житомирщині на 128 кілометрі траси Київ – Чоп зіткнулися маршрутка та вантажівка. У результаті щонайменше 10 людей загинули, серед яких і двоє дітей, і 10 зазнали пошкоджень.

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У прес-службі ДСНС зі свого боку підкреслили, що загинули 11 людей, в тому числі й 1 дитина, а інша наразі перебуває у лікарні.



Рятувальникам вдалося дістати тіла загиблих з автобусу

"Унаслідок ДТП водій маршрутного автобуса та 10 пасажирів загинули (з них 1 дитина) та 10 пасажирів отримали травми, з них 1 дитина. Усього в маршрутному автобусі перебували 20 осіб – водій та 19 пасажирів. Рятувальники дістали тіла загиблих та травмованої дитини. Потерпілих з травмами різного ступеню важкості госпіталізовано до лікарень Житомира", – зазначається у дописі.

Також у ДСНС додали, що на місці аварії працювали 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 11 представників особового складу.

Як пише журналіст Анатолій Бурбеза на своїй сторінці у Facebook, маршрутка "пірнула з першого у "нульовий" ряд, і таким чином потрапила до "мертвої" зони та опісля залетіла повністю під фуру, що стояла під відбійником.

Додамо, що маршрутка, що зіткнулася з вантажівкою, імовірно, рухалася у бік Рівного та, скоріш за все, мала рівненську реєстрацію.

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У зв’язку із трагедією голова Рівненського ОДА Олексій Муляренко заявив, що готує розпорядження про оголошення на Рівненщині жалоби. Згодом у його пре-службі журналістам 24 каналу уточнили, що наразі оголошення жалоби немає, оскільки з’ясовуються обставини та поки точно не є відомим ані сполучення маршрутки, ані ідентифіковано осіб, що загинули та постраждали.

Коментар кореспондента 24 каналу Дмитра Поліщука щодо ДТП на Житомирщині

Нагадаємо, нещодавно на Одещині в районі населеного пункту Дачне в лісосмугу "вилетів" легковий автомобіль білоруської реєстрації, в результаті чого постраждало кілька дорослих і загинула дитина.