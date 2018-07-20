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ДТП під Житомиром: у поліції уточнили інформацію про загиблих та травмованих

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ДТП під Житомиром: загинуло 10 осіб
ДТП під Житомиром: загинуло 10 осіб / Фото прес-служби НПУ

Станом на 13:30 п'ятниці в результаті ДТП поблизу Житомира 6 осіб перебувають у лікарні, серед них – двоє дітей. Загалом у ДТП загинуло 10 осіб (а не 11, як повідомлялось раніше), ще 10 зазнали травм.

Про це повідомляє прес-центр Головного управління Національної поліції у Житомирській області.

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Як зазначили правоохоронці, до реанімаційного відділення обласної дитячої лікарні у тяжкому стані доставлено дівчинку 2007 року народження, а також хлопчика віком орієнтовно 13 років.

Також у медичні заклади Житомира доставлено ще 4 осіб – двох чоловіків та двої жінок.

У поліції уточнили також, що в результаті ДТП загинуло 10 осіб. Про загиблих дітей в оновленій інформації не повідомляється.

Раніше 24 канал з посиланням на ДСНС повідомляв про те, що в результаті зіткнення маршрутного автобусу з вантажним автомобілем DAF, що стояв на узбіччі, загинуло 11 осіб (10 пасажирів та водій), серед них – 1 дитина.

Теги: Новини України Аварії та ДТП Жертви ДТП поблизу Житомира Поліція
Джерело: 24 Канал
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