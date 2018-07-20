В Украине запретят пассажирские автобусы, переоборудованные из грузового транспорта

Владимир Омелян, министр инфраструктуры Украины, пообещал, что усилит контроль за пассажирскими автоперевозками. Например, с 1 января 2019 года запретят использование пассажирских автобусов, переоборудованных из грузового транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

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20 июля Омелян провел совещание с представителями автомобильной отрасли и руководителями компаний по пассажирской перевозке. Он отметил, что большинство автобусных перевозок в Украине осуществляется в условиях, которые трудно назвать комфортными и безопасными".

Средний возраст "маршруток" — более 10 лет, автобусов средней и большой пассажировместимости — свыше 20 лет и более. Часть автобусов, которые называются "маршрутками", переоборудовані из грузовых транспортных средств, — сказал министр.

Он добавил, что стоит работать над обновлением парка, ведь с 1 января 2019 года будет запрещено использование автобусов, переоборудованных из грузового транспорта.