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Телеканал новин 24 Новини Новини України

В Україні заборонять пасажирські автобуси, переобладнані з вантажного транспорту

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В Україні заборонять пасажирські автобуси, переобладнані з вантажного транспорту
В Україні заборонять пасажирські автобуси, переобладнані з вантажного транспорту / Фото з відкритих джерел

Володимр Омелян, міністр інфраструктури України, пообіцяв, що посилить контроль за пасажирськими автоперевезеннями. Наприклад, з 1 січня 2019 року заборонять використання пасажирських автобусів, переобладнаних з вантажного транспорту.

Про це повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.

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20 липня Омелян провів нараду з представниками автомобільної галузі та керівниками компаній з пасажирського перевезення. Він зазначив, що більшість автобусних перевезень в Україні здійснюється в умовах, "які важко назвати комфортними та безпечними".

Середній вік "маршруток" — понад 10 років, автобусів середньої та великої пасажиромісткості — понад 20 років і більше. Частина автобусів, які називаються "маршрутками", переобладнані з вантажних транспортних засобів, — сказав міністр.

Він додав, що варто працювати над оновленням парку, адже з 1 січня 2019 року буде заборонено використання автобусів, переобладнаних з вантажного транспорту.

Теги: Новини України Міністерство інфраструктури Володимир Омелян Дороги
Джерело: 24 канал
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