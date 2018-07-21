Зіткнення автобуса та вантажівки на Житомирщині: оприлюднено кількість загиблих дітей

Внаслідок смертельної ДТП на Житомирщині, яка сталася напередодні, загалом загинули 10 осіб, серед яких три дитини. Крім того, ще двоє неповнолітніх зазнали пошкоджень, відтак їх було госпіталізовано.

Уточнену інформацію оприлюднив прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

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«20 липня близько 10:45 у селі Глибочиця Житомирського району на автошляху Київ – Чоп сталося зіткнення маршрутного таксі сполученням Київ – Рівне з вантажним автомобілем. Унаслідок ДТП загинули 10 осіб (з них 3 дітей) та постраждали 9 осіб (з них 2 дітей), яких госпіталізовано до лікарні». – зазначили у відомстві.

Крім того, рятувальники сповістили, що них було залучено 12 представників особового складу та 3 одиниці техніки для проведення деблокації загиблих та потерпілих.

Нагадаємо, близько 11:00 на Житомирщині поблизу села Глибочиці зіткнулися маршрутка та вантажівка, у результаті чого загинули щонайменше 10 людей. У зв'язку із інцидентом Президент України Петро Порошенко доручив керівництву Житомирської області надати усю необхідну допомогу потерпілим. Крім того, прокуратура області розпочала розслідування за фактом смертельної аварії.