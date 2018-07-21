Столкновение автобуса и грузовика на Житомирщине: обнародовано число погибших детей

В результате смертельного ДТП на Житомирщине, которое произошло накануне, всего погибли 10 человек, среди которых три ребенка. Кроме того, еще двое несовершеннолетних получили повреждения и были госпитализированы.

Уточненную информацию обнародовал пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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"20 июля около 10:45 в селе Глубочица Житомирского района на автодороге Киев – Чоп произошло столкновение маршрутного такси сообщением Киев – Ровно с грузовым автомобилем. В результате ДТП погибли 10 человек (из них 3 детей) и пострадали 9 человек (из них 2 детей), которых госпитализированы в больницу", – отметили в ведомстве.

Кроме того, спасатели сообщили, что было привлечено 12 человек личного состава и 3 единицы техники для проведения деблокации погибших и пострадавших.

Напомним, около 11:00 в Житомирской области вблизи села Глубочицы столкнулись маршрутка и грузовик, в результате чего погибли по меньшей мере 10 человек. В связи с инцидентом Президент Украины Петр Порошенко поручил руководству Житомирской области оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Кроме того, прокуратура области начала расследование по факту смертельной аварии.