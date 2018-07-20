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Установлены личности четырех погибших в ДТП под Житомиром: среди них – гражданин Грузии

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Установлены личности четырех погибших в ДТП под Житомиром
Установлены личности четырех погибших в ДТП под Житомиром / Фото пресс-службы полиции

Полиция Житомирской области установила личности четырех погибших в ДТП под Житомиром. Среди погибших есть иностранец – гражданин Грузии.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции области.

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По информации правоохранителей, среди погибших:

гражданин Грузии, 1962 года,

житель города Полонное Хмельницкой области, 1974 года рождения (водитель маршрутного автобуса),

житель села Гульск Новоград-Волынского района, 2004 года рождения,

жительница Киева (уроженка Ровненщины), 1958 года рождения.

"Также в медицинские учреждения г.. Житомира доставлены: жительница Ружинского района Житомирщины, 1993 г.р., житель Новоград-Волынского, 1963 г.р., житель Коростеня, жительница села Гульск Новоград-Волынского района, 1999 г.р., жительница Новоград-Волынского, 1975 г.р., еще 2 мужчин, лица которых сейчас устанавливается", – сообщили в полиции.

Напомним, в пятницу, 20 июля, около 10.40 ч на автодороге Киев-Чоп, вблизи села Глыбочица Житомирского района, произошло столкновение маршрутного автобуса и грузовой автомашины с полуприцепом. В результате столкновения автомобилей 9 пассажиров автобуса и водитель погибли, еще 10 пострадавших доставлены в медицинские учреждения области.

Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Новости Житомира Жертвы Полиция ДТП возле Житомира
Источник: 24 Канал
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