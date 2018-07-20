Встановлено особи чотирьох загиблих у ДТП під Житомиром: серед них – громадянин Грузії

Поліція Житомирської області встановила особи чотирьох загиблих у ДТП під Житомиром. Серед загиблих є іноземець – громадянин Грузії.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби поліції області.

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За інформацією правоохоронців, серед загиблих:

громадянин Грузії, 1962 року народження,

житель міста Полонного Хмельницької області, 1974 року народження (водій маршрутного автобуса),

житель села Гульська Новоград-Волинського району, 2004 року народження,

жителька Києва (уродженка Рівненщини), 1958 року народження.

"Також у медичні заклади Житомира доставлені: жителька Ружинського району Житомирщини, 1993 р.н., житель Новограда-Волинського, 1963 р.н., житель Коростеня, жителька села Гульська Новоград-Волинського району, 1999 р.н., жителька Новограда-Волинського, 1975 р.н., ще 2 чоловіків, особи яких нині встановлюється", – повідомили у поліції.

Нагадаємо, у п'ятницю, 20 липня, близько 10.40 год на автодорозі Київ-Чоп, поблизу села Глибочиця Житомирського району, сталося зіткнення маршрутного автобусу та вантажної автомашини із напівпричепом. Унаслідок зіткнення автомобілів 9 пасажирів автобуса та водій загинули, ще 10 потерпілих доставлені до медичних закладів області.