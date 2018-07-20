Прокуратура начала расследование трагического ДТП под Житомиром, в котором погибли 10 человек

Прокуратура Житомирской области начала расследование смертельного ДТП на трассе Киев-Чоп возле села Глубочица, которое унесло жизни 10 человек.

Соответствующая информация об этом появилась на сайте прокуратуры Житомирской области.

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Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) УК Украины проводит следственное управление Главного управления Нацполиции в области,

– говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, в пятницу, 20 июля, около 10.40 часов на автодороге Киев-Чоп, вблизи села Глубочица Житомирского района, произошло столкновение маршрутного автобуса и грузовой автомашины с полуприцепом. В результате столкновения автомобилей 9 пассажиров автобуса и водитель погибли, еще 10 пострадавших доставлены в медицинские учреждения области.