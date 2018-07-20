Прокуратура розпочала розслідування трагічної ДТП під Житомиром, в якій загинуло 10 людей

Прокуратура Житомирської області розпочала розслідування смертельної ДТП на трасі Київ-Чоп поблизу села Глибочиця, яка забрала життя 10 людей.

Відповідна інформація про це з'явилася на сайті прокуратури Житомирської області.

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Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) КК України проводить слідче управління Головного управління Нацполіції в області,

– йдеться у повідомленні прокуратури.

Нагадаємо, у п'ятницю, 20 липня, близько 10.40 год на автодорозі Київ-Чоп, поблизу села Глибочиця Житомирського району, сталося зіткнення маршрутного автобусу та вантажної автомашини із напівпричепом. Унаслідок зіткнення автомобілів 9 пасажирів автобуса та водій загинули, ще 10 потерпілих доставлені до медичних закладів області.