Смертельна ДТП на Житомирщині: Порошенко доручив надати допомогу постраждалим

Президент України Петро Порошенко доручив керівництву Житомирської області надати усю необхідну допомогу постраждалим у страшній ДТП на Житомирщині.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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Раніше 24 канал повідомляв про те, що в результаті зіткнення маршрутного автобусу Мерседес "Спрінтер" сполученням "Київ-Рівне" з вантажним автомобілем DAF, що стояв на узбіччі, загинуло 10 осіб, серед них – 1 дитина. Ще одна – перебуває у реанімації. Загалом до лікарень доправили 11 осіб із травмами різних ступенів тяжкості.

Щирі співчуття родинам загиблих у жахливій аварії, яка сталася на Житомирщині та забрала життя 10 людей,

– написав глава держави.

Окрім цього, Порошенко дав доручення керівництву області надати усю необхідну допомогу постраждалим, які перебувають у лікарні.

Нагадаємо, ще одна масштабна ДТП із великою кількістю жертв трапилася вранці 20 липня неподалік Кривого Озера на Миколаївщині. Там зіткнулись рейсовий мікроавтобус марки Volkswagen, що рухався за маршрутом "Одеса – Гомель", з білоруською реєстрацією, та вантажівка, яка за попередніми даними, стояла з правого боку проїжджої частини через несправність. У підсумку водій і четверо пасажирів першого транспортного засобу загинули на місці та ще 12 осіб з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості доправлено до лікарні.