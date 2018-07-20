16:50
20 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
23°C 17°C
  • суббота
    24°C 18°C
  • воскресенье
    25°C 17°C
  • понедельник
    24°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Подачки Путина. Православные бросали
Вєсті Кремля
21:18, 19 июля
Вести.UA. Президент Сердючка. Неугомонная Тимошенко
Вєсті.UA
20:23, 19 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, сегодня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Смертельное ДТП на Житомирщине: Порошенко поручил оказать помощь пострадавшим

150 Читати новину українською
Порошенко поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в смертельном ДТП на Житомирщине
Порошенко поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в смертельном ДТП на Житомирщине / zhitomir.info

Президент Украины Петр Порошенко поручил руководству Житомирской области предоставить всю необходимую помощь пострадавшим в страшном ДТП на Житомирщине.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Читайте также: Смертельные ДТП на Житомирщине и Николаевщине: Омелян назвал причину аварий

Ранее 24 канал сообщал о том, что в результате столкновения маршрутного автобуса Мерседес "Спринтер" сообщением "Киев–Ровно" с грузовым автомобилем DAF, который стоял на обочине, погибли 10 человек, среди них – 1 ребенок. Еще один – находится в реанимации. Всего в больницу доставили 11 человек с травмами разных степеней тяжести.

Искренние соболезнования семьям погибших в ужасной аварии, которая произошла на Житомирщине и унесла жизни 10 человек,
– написал глава государства.

Кроме этого, Порошенко дал поручение руководству области предоставить всю необходимую помощь пострадавшим, которые находятся в больнице.

Напомним, еще одно масштабное ДТП с большим количеством жертв произошло утром 20 июля недалеко Кривого Озера на Николаевщине. Там столкнулись рейсовый микроавтобус марки Volkswagen, который двигался по маршруту "Одесса – Гомель", с белорусской регистрацией, и грузовик, по предварительным данным, который стоял с правой стороны проезжей части из-за неисправности. В итоге водитель и четверо пассажиров первого транспортного средства погибли на месте и еще 12 человек с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в больницу.

Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Жертвы Петр Порошенко Дети и несовершеннолетние Новости Житомира
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Казус Макрона: Безсмертный рассказал, кто станет новым президентом Украины
 11 октября 2017 , 11:58
Мосийчук показал, как может выглядеть камера, где содержат Саакашвили
 9 декабря 2017 , 21:34
Что россияне думают про украинцев: комментарий Пономарева
 31 января , 22:31
Рибери пропустит первую игру 1/8 ЛЧ против "Арсенала"
 10 февраля 2014 , 23:47
Сначала мы спали, а затем победили...незаслуженно. Обзор матчей 8-го тура Бундеслиги
 7 октября 2013 , 16:54
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук