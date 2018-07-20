Смертельное ДТП на Житомирщине: Порошенко поручил оказать помощь пострадавшим

Президент Украины Петр Порошенко поручил руководству Житомирской области предоставить всю необходимую помощь пострадавшим в страшном ДТП на Житомирщине.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Ранее 24 канал сообщал о том, что в результате столкновения маршрутного автобуса Мерседес "Спринтер" сообщением "Киев–Ровно" с грузовым автомобилем DAF, который стоял на обочине, погибли 10 человек, среди них – 1 ребенок. Еще один – находится в реанимации. Всего в больницу доставили 11 человек с травмами разных степеней тяжести.

Искренние соболезнования семьям погибших в ужасной аварии, которая произошла на Житомирщине и унесла жизни 10 человек,

– написал глава государства.

Кроме этого, Порошенко дал поручение руководству области предоставить всю необходимую помощь пострадавшим, которые находятся в больнице.

Напомним, еще одно масштабное ДТП с большим количеством жертв произошло утром 20 июля недалеко Кривого Озера на Николаевщине. Там столкнулись рейсовый микроавтобус марки Volkswagen, который двигался по маршруту "Одесса – Гомель", с белорусской регистрацией, и грузовик, по предварительным данным, который стоял с правой стороны проезжей части из-за неисправности. В итоге водитель и четверо пассажиров первого транспортного средства погибли на месте и еще 12 человек с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в больницу.