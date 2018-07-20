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Чорний день на українських дорогах: 18 людей загинуло у трьох областях

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ДТП в Україні: 18 загиблих за 1 день
ДТП в Україні: 18 загиблих за 1 день / Фото прес-служби НПУ

20 липня став чорною датою для українських доріг: у трьох ДТП у Миколаївській, Житомирській та Хмельницькій областях загинуло одразу 18 осіб, з них 5 – іноземці, громадяни Білорусі. Ще понад два десятки осіб потрапили до лікарень.

Перша ДТП трапилася близько п'ятої години ранку на 289 кілометрі автодороги "Київ – Одеса", неподалік селища міського типу Криве Озеро, що на Миколаївщині. Рейсовий мікроавтобус, що рухався за маршрутом "Одеса – Гомель", зіштовхнувся з вантажівкою, як через несправність стояла з правого боку проїжджої частини.

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В результаті аварії загинули 5 осіб – водій мікроавтобуса та четверо пасажирів (усі – громадяни Білорусі). Ще 12 пасажирів потрапили до лікарень – троє з них перебувают у реанімації.

ДТП Миколаївщина

Смертельна ДТП поблизу Кривого Озера на Миколаївщині

Друга ДТП трапилася на Житомирщині, на трасі Київ – Чоп поблизу села Глибочиця. Тут також рейсовий мікроавтобус зіштовнухвся з вантажівкою, як стояла на крайній правій полосі проїжджої частини. У ДТП загинуло 10 осіб (водій та пасажири мікроавтобусу), ще 10 осіб зазнали травм різного ступеня важкості – з них двоє дітей та четверо дорослих було госпіталізовано.

ДТП Житомир

ДТП поблизу Житомира забрала життя 10 осіб

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Третя ДТП з жертвами сталась на в'їзді до села Прибузьке, що неподалік об'їздної дороги Хмельницького. Тут водій легковика виїхав на смугу зустрічного руху, де зіштовхнувся з вантажівкою. Сам водій легковика, його дружина та 4-річна донька загинули на місці події, ще одна 12-річна дівчинка, яка була пасажиркою легковика, потрапила до лікарні.

ДТП Хмельницький

ДТП під Хмельницьким: серед загиблих – 4-річна дитина

Теги: Новини України Жертви Аварії та ДТП ДТП поблизу Житомира Новини Миколаєва Новини Хмельницького
Джерело: 24 Канал
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